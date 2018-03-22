В Черновцах произошел пожар в транспортном колледже
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Черновцах произошел пожар в транспортном колледже, пострадавших нет. Об этом УНН рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Черновицкой области Сергей Бабчук.
"Возник пожар об 11:48, в настоящее время она ликвидирована. Пожар возник на чердаке. Для ликвидации пожара была привлечена вся пожарно-спасательная техника города, работало 10 единиц техники и около 50 спасателей. Пострадавших нет", - сообщил Бабчук.
Кроме того, как сообщил мэр города Алексей Каспрук в Facebook, в результате пожара центр города были обесточены. В ГосЧСЧ не владеют информацией по этому поводу.
Напомним, 19 марта на территории КП "Калиновский рынок" в Черновцах произошел пожар, который охватил площадь порядка 500 кв. метров. В результате пожара жертв и пострадавших нет.