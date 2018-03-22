У Чернівцях сталася пожежа в транспортному коледжі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Чернівцях сталася пожежа в транспортному коледжі, постраждалих немає. Про це УНН розповів прес-секретар ГУДСНС в Чернівецькій області Сергій Бабчук.
"Виникла пожежа об 11:48, на даний час вона ліквідована. Пожежа виникла на горищі. Для ліквідації пожежі була залучена вся пожежно-рятувальна техніка міста, працювало 10 одиниць техніки і приблизно 50 рятувальників. Постраждалих немає", - повідомив Бабчук.
Крім того, як повідомив мер міста Олексій Каспрук у Facebook, внаслідок пожежі центр міста було знеструмлено. У ДСНС не володіють інформацією з цього приводу.
Нагадаємо, 19 березня на території КП "Калинівський ринок" у Чернівцях сталася пожежа, яка охопила площу у близько 500 кв. метрів. Внаслідок пожежі жертв і постраждалих немає.