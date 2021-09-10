В Черновцах прогремел взрыв во дворе дома: повреждено окно и фасад
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Черновцах во дворе одного из домов произошел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области, передает УНН.
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"Сегодня, 10 сентября, в 15:15 в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на одной из улиц областного центра ночью возможно произошел взрыв. По словам заявителя, в результате инцидента частично повреждено окно и фасад здания. Никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.
Детали
По словам жителей дома, звук взрыва услышали примерно в половине пятого утра. Уже днем заметили повреждения на фасаде и окне и обратились в полицию.
Полицейские осматривают место происшествия, опрашивают возможных свидетелей и очевидцев, а также проводят другие первоочередные следственно-розыскные действия.
Дополнение
Следователи полиции внесли сведения об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним
В поселке Гребенки, Киевская область, произошел паровой взрыв на сахарном заводе. Как сообщили в полиции, среди пострадавших пять человек, двое из которых были госпитализированы в столичную больницу.