На цукровому заводі у Київській області стався вибух, п‘ятеро людей постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У селищі Гребінки, Київська область, стався паровий вибух на цукровому заводі. Як повідомили у поліції, серед постраждалих п‘ятеро людей, двоє з яких госпіталізували до столичної лікарні, передає УНН.
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Сьогодні, 5 вересня, близько 16 години стався паровий вибух на цукровому заводі в селищі Гребінки. Про це до Білоцерківського районного управління поліції повідомив фельдшер швидкої допомоги.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативної група Білоцерківського РУП. За попередньою інформацією причиною аварії стала несправність одного із котлів.
Відомо, що серед постраждалих п‘ятеро людей, двоє з яких госпіталізували до столичної лікарні. Інших постраждалих доставили до Білоцерківської міської лікарні № 2. Стан потерпілих на даний час не відомий.
Інформація буде оновлюватись.
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