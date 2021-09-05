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На цукровому заводі у Київській області стався вибух, п‘ятеро людей постраждали

На цукровому заводі у Київській області стався вибух, п‘ятеро людей постраждали

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. У селищі Гребінки, Київська область, стався паровий вибух на цукровому заводі. Як повідомили у поліції, серед постраждалих п‘ятеро людей, двоє з яких госпіталізували до столичної лікарні, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, 5 вересня, близько 16 години стався паровий вибух на цукровому заводі в селищі Гребінки. Про це до Білоцерківського районного управління поліції повідомив фельдшер швидкої допомоги.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативної група Білоцерківського РУП. За попередньою інформацією причиною аварії стала несправність одного із котлів.

Відомо, що серед постраждалих п‘ятеро людей, двоє з яких госпіталізували до столичної лікарні. Інших постраждалих доставили до Білоцерківської міської лікарні № 2. Стан потерпілих на даний час не відомий.

Інформація буде оновлюватись.

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