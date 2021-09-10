У Чернівцях пролунав вибух у дворі будинку: пошкоджено вікно та фасад

Цитата

“Сьогодні, 10 вересня, о 15:15 до поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі будинку на одній із вулиць обласного центру цієї ночі можливо стався вибух. Зі слів заявника, внаслідок інциденту частково пошкоджено вікно та фасад будівлі. Ніхто з людей не постраждав”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За словами мешканців будинку, звук вибуху почули приблизно о пів на п’яту годину ранку. Вже вдень помітили ушкодження на фасаді та вікні і звернулися до правоохоронців.

Поліцейські оглядають місце події, опитують можливих свідків та очевидців, а також проводять інші першочергові слідчо-розшукові дії.

Доповнення

Слідчі поліції внесли відомості про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

У селищі Гребінки, Київська область, стався паровий вибух на цукровому заводі. Як повідомили у поліції, серед постраждалих п‘ятеро людей, двоє з яких госпіталізували до столичної лікарні.