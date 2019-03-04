В Черновцах котельные остановили работу из-за потепления
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Черновцах из-за потепления остановили работу почти все котельные. Об этом сообщается на сайте Черновицкого городского совета, передает УНН.
В связи с ростом температуры наружного воздуха (выше +10С) с 11-00 проведена остановка всех котельных, кроме:
- Детская больница (Буковинская, 4);
- Дом ребенка (Щербанюка, 2);
- Родильный дом (Гребенки, 16-а)
- ДОУ 36 (Г. Артемовского, 36).
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Как сообщал УНН, "Нафтогаз" заверил в достаточных запасах газа в отопительный сезон.