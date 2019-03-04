У Чернівцях котельні зупинили роботу через потепління
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У Чернівцях через потепління зупинили роботу майже всі котельні. Про це повідомляється на сайті Чернівецької міської ради, передає УНН.
У зв’язку із зростанням температури зовнішнього повітря (вище +10С) з 11-00 проведено зупинку всіх котелень, крім:
- Дитяча лікарня (Буковинська,4);
- Будинок дитини (Щербанюка,2);
- Пологовий будинок (Гребінки,16-а);
- ДНЗ 36 (Г. Артемовського,36).
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Як повідомляв УНН, "Нафтогаз" запевнив у достатніх запасах газу на опалювальний сезон.