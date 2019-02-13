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З початку опалювального сезону в Києві усунули понад 4 тисячі аварій на тепломережах

З початку опалювального сезону в Києві усунули понад 4 тисячі аварій на тепломережах

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Наразі КП "Київтеплоенерго" повноцінно забезпечує споживачів централізованим опаленням і гарячим водопостачанням. Перебої у постачанні послуг фіксуються лише у разі аварійних пошкоджень тепломереж. Про це на розширеному засіданні Колегії Київської міської державної адміністрації повідомив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко, передає УНН з посиланням на КМДА. 

"Щодоби "Київтеплоенерго" у середньому ліквідовує 35-40 пошкоджень тепломереж. Пошкодження ліквідуються протягом 6-8 годин. Над усуненням пошкоджень у цілодобовому режимі працює 31 аварійно-відновлювальна бригада "Київтеплоенерго" та понад 250 одиниць спеціалізованої техніки. Так, із початку опалювального періоду усунуто понад 4 тисячі пошкоджень, а з травня 2018 року замінено близько 36 км трубопроводів", – поінформував Дмитро Науменко.

За його словами, така ситуація спричинена тим, що наразі тепломережі міста зношені більше ніж на 80%. Крім того, щорічно на 4-5% приростає відсоток ділянок теплових мереж із терміном експлуатації, що перевищує нормативний.

"Наш Департамент спільно з "Київтеплоенерго" проводить роботу з фіксації місць багаторазових пошкоджень теплових мереж. Після завершення опалювального сезону теплопостачальна організація прийме відповідні рішення щодо ремонту або заміні цих ділянок мереж", – запевнив посадовець.

Він нагадав, що 27 грудня 2018 року КП "Київтеплоенерго" та КМДА підписали Меморандум із Європейським банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією та USAID щодо міжнародного співробітництва з модернізації та розвитку теплоенергетичного комплексу столиці. У рамках дії Меморандуму планується надання підприємству можливої фінансової підтримки у розмірі до 100 млн доларів США з терміном погашення 10-13 років. Наразі практично відпрацьована програма першочергових інвестицій на 3 роки, спрямована на поліпшення інфраструктури централізованого теплопостачання Києва.

"Інвестиційна програма КП "Київтеплоенерго" на 2019 рік складається з бюджетних і тарифних коштів і становить 940 млн грн. На капітальний ремонт і реконструкції теплових мереж передбачено 650 млн грн (для заміни у двотрубному вимірі близько 48 км теплових мереж різних діаметрів). На реконструкцію котелень та обладнання заплановано спрямувати 136,20 млн грн. 153,80 млн грн підуть на ремонт та модернізацію діючого обладнання київських ТЕЦ, а також на розробку нових проектів, що допоможуть ТЕЦ стати конкурентоспроможним учасником оптового ринку електроенергії", – повідомив Дмитро Науменко.

Він також зауважив, що наразі виділено кошти на об’єкти будівництва, що перебувають у критичному стані і потребують невідкладних робіт. Зокрема, триває реконструкція п’ятого полігону ТПВ і дамб мулових полів Бортницької станції аерації. І з початку року на цих об’єктах вдалося значно підвищити темпи виконання робіт.

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