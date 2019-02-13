С начала отопительного сезона в Киеве устранили более 4000 аварий на теплосетях
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Сейчас КП "Киевтеплоэнерго" полноценно обеспечивает потребителей централизованным отоплением и горячим водоснабжением. Перебои в снабжении услуг фиксируются только в случае аварийных повреждений теплосетей. Об этом на расширенном заседании Коллегии Киевской городской государственной администрации сообщил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко, передает УНН со ссылкой на КГГА.
"Ежесуточно" Киевтеплоэнерго "в среднем ликвидирует 35-40 повреждений теплосетей. Повреждение ликвидируются в течение 6-8 часов. Над устранением повреждений в круглосуточном режиме работает 31 аварийно-восстановительная бригада" Киевтеплоэнерго "и более 250 единиц специализированной техники. Так, с начала отопительного периода устранено более 4000 повреждений, а с мая 2018 заменено около 36 км трубопроводов ", - сообщил Дмитрий Науменко.
По его словам, такая ситуация вызвана тем, что сейчас теплосети города изношены более чем на 80%. Кроме того, ежегодно на 4-5% прирастает процент участков тепловых сетей со сроком эксплуатации, превышающим нормативный.
"Наш Департамент совместно с" Киевтеплоэнерго "проводит работу по фиксации мест многократных повреждений тепловых сетей. После завершения отопительного сезона теплоснабжающая организация примет соответствующие решения по ремонту или замене этих участков сетей", - заверил чиновник.
Он напомнил, что 27 декабря 2018 КП "Киевтеплоэнерго" и КГГА подписали Меморандум с Европейским банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией и USAID по международному сотрудничеству по модернизации и развитию теплоэнергетического комплекса столицы. В рамках действия Меморандума планируется предоставление предприятию возможной финансовой поддержки в размере до 100 млн долларов США со сроком погашения 10-13 лет. Сейчас практически отработана программа первоочередных инвестиций на 3 года, направлена на улучшение инфраструктуры централизованного теплоснабжения Киева.
"Инвестиционная программа КП" Киевтеплоэнерго "на 2019 состоит из бюджетных и тарифных средств и составляет 940 млн грн. На капитальный ремонт и реконструкции тепловых сетей предусмотрено 650 млн грн (для замены в двухтрубном измерении около 48 км тепловых сетей различных диаметров). На реконструкцию котельных и оборудования запланировано направить 136,20 млн грн. 153,80 млн грн пойдут на ремонт и модернизацию действующего оборудования киевских ТЭЦ, а также на разработку новых проектов, которые помогут ТЭЦ стать конкурентоспособным участником оптового рынка электро нергии ", - сообщил Дмитрий Науменко.
Он также отметил, что сейчас выделены средства на объекты строительства, находящихся в критическом состоянии и требуют неотложных работ. В частности, продолжается реконструкция пятого полигона ТБО и дамб иловых полей Бортнической станции аэрации. И с начала года на этих объектах удалось значительно повысить темпы выполнения работ.