В Черновицкой области назвали количество новорожденных на Пасху
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля УНН. В Черновицкой области на Пасху родилось 20 детей, большинство из них девочки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой области.
"За последние сутки в Черновицкой области родилось 20 детей. 12 девочек и 8 мальчиков", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Киеве на Пасху родилось более 50 детей, большинство из них - мальчики.
Напомним, Пасхальные богослужения посетили лишь 130 тыс. верующих, по сравнению с 7,5 млн в прошлом году.
Как сообщалось, на второй день после Пасхи по традиции в Украине отмечают Волочильный понедельник.