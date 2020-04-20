У Чернівецькій області назвали кількість новонароджених на Великдень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня УНН. У Чернівецькій області на Великдень народилося 20 дітей, більшість з них дівчата. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької області.
“За останню добу у Чернівецькій області народилось 20 дітей. 12 дівчат та 8 хлопчиків”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, у Києві на Великдень народилося понад 50 дітей, більшість з них — хлопчики.
Нагадаємо, Великодні богослужіння відвідали лише 130 тисяч вірян, порівняно з 7,5 млн торік.
Як повідомлялося, на другий день після Великодня за традицією в Україні відзначають Волочильний понеділок.