Великодні богослужіння відвідали лише 130 тисяч вірян, порівняно з 7,5 млн торік - Мендель
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Українці в більшості зрозуміли небезпеку епідемії коронавірусу і справді - переважно святкували Великдень вдома. Богослужіння відвідало лише 130 тисяч вірян. Про це написала у Facebook прессекретар Президента Юлія Мендель, передає УНН.
"За даними Національної поліції, лише 130 тисяч вірян відвідали богослужіння цьогоріч, порівняно з 7,5 мільйонами торік. Звісно, подекуди ситуація виходила з-під контролю, як, наприклад, у Святогірську на Доннеччині, де в церкві, не дотримуючись правил захисту – без масок і дистанціювання – зібралося близько 300 людей", - написала прессекретар.
Водночас, з її слів, тепер в Україні через тиждень можна очікувати спалах коронавірусу COVID-19 у Святогірську. Порушення відбувалися і в інших регіонах.
"Президент Володимир Зеленський та голова Офісу Андрій Єрмак на постійному зв'язку з очільниками ОДА та правоохоронцями для отримання оперативної інформації та реагування на ситуацію. В цілому #ВеликденьВдома вимагає уважності, однак поки не становить загрози зараження у великих масштабах", - додала вона.
Як повідомлялося в УНН, за даними МВС, богослужіння на Великдень у більшості храмах України відбулися без порушень. Разом із тим зафіксовано 19 випадків недотримання карантинних обмежень.