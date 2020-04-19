Пасхальные богослужения посетили лишь 130 тысяч верующих, по сравнению с 7,5 млн в прошлом году - Мендель
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Украинцы в большинстве поняли опасность эпидемии коронавируса и действительно - преимущественно праздновали Пасху дома. Богослужения посетило лишь 130 тысяч верующих. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь Президента Юлия Мендель, передает УНН.
"По данным Национальной полиции, только 130 тысяч верующих посетили богослужения в этом году, по сравнению с 7,5 миллионами в прошлом году. Конечно, иногда ситуация выходила из-под контроля, как, например, в Святогорске в Доннецкой области, где в церкви, не соблюдая правила защиты - без масок и дистанцирования - собралось около 300 человек", - написала пресс-секретарь.
В то же время, по ее словам, теперь в Украине через неделю можно ожидать вспышка коронавируса COVID-19 в Святогорске. Нарушения происходили и в других регионах.
"Президент Владимир Зеленский и глава Офиса Андрей Ермак на постоянной связи с руководителями ОГА и правоохранителями для получения оперативной информации и реагирования на ситуацию. В целом #ВеликденьВдома требует внимательности, однако пока не представляет угрозы заражения в больших масштабах", - добавила она.
Как сообщалось в УНН, по данным МВД, богослужения на Пасху в большинстве храмах Украины прошли без нарушений. Вместе с тем зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина.