В Черновицкой области из-за шутки 11-летней девочки ее мать будет отвечать перед судом

“Вечером 15 августа по спецлинии „102“ обратилась особа женского пола и сообщила, что неизвестный мужчина в течение трех суток удерживает ее в подвальном помещении в одном из сел Сторожинецкого района. Для розыска и спасения заявительницы к указанному населенному пункту немедленно выехали группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сторожинецкого отдела полиции. Уже вскоре правоохранители установили, что звонок поступил из Глибоцкого района. Когда полицейские разыскали заявителя, оказалось, что по спецлинии „102“ звонила 11-летняя девочка. Юная нарушительница призналась, что таким образом они с подругой решили пошутить”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что работниками Сторожинецкого отдела полиции составили на маму заявительницы административный протокол по части 3 статьи 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Отмечается, что для недопущения подобных “шуток” в будущем, полицейские провели с детьми профилактическую беседу.

Напомним, в Донецкой области полицейские обнаружили двух детей оставленных родителями.