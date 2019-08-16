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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 60742 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 77535 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124930 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135253 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124860 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127370 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129662 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153085 просмотра

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В Черновицкой области из-за шутки 11-летней девочки ее мать будет отвечать перед судом

В Черновицкой области из-за шутки 11-летней девочки ее мать будет отвечать перед судом

Киев  •  УНН

 • 15071 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. На Буковине малолетняя девочка решила пошутить, позвонив в полицию и ложно сообщив о преступлении. За действия ребенка ее мать будет отвечать перед судом. Полицейские уже составили на женщину административные материалы. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области, передает УНН.

“Вечером 15 августа по спецлинии „102“ обратилась особа женского пола и сообщила, что неизвестный мужчина в течение трех суток удерживает ее в подвальном помещении в одном из сел Сторожинецкого района. Для розыска и спасения заявительницы к указанному населенному пункту немедленно выехали группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сторожинецкого отдела полиции. Уже вскоре правоохранители установили, что звонок поступил из Глибоцкого района. Когда полицейские разыскали заявителя, оказалось, что по спецлинии „102“ звонила 11-летняя девочка. Юная нарушительница призналась, что таким образом они с подругой решили пошутить”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что работниками Сторожинецкого отдела полиции составили на маму заявительницы административный протокол по части 3 статьи 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Отмечается, что для недопущения подобных “шуток” в будущем, полицейские провели с детьми профилактическую беседу.

Напомним, в Донецкой области полицейские обнаружили двух детей оставленных родителями.

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