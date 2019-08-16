У Чернівецькій області через жарт 11-річної дівчинки її мати відповідатиме перед судом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На Буковині малолітня дівчинка вирішила пожартувати, зателефонувавши до поліції та неправдиво повідомивши про злочин. За дії дитини її мати відповідатиме перед судом. Поліцейські вже склали на жінку адміністративні матеріали. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області, передає УНН.
“Увечері 15-го серпня на спецлінію „102“ звернулася особа жіночої статі та повідомила, що невідомий чоловік упродовж трьох діб утримує її у підвальному приміщенні в одному із сіл Сторожинецького району. Для розшуку і порятунку заявниці до вказаного населеного пункту негайно виїхали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Сторожинецького відділу поліції. Вже невдовзі правоохоронці встановили, що дзвінок надійшов з Глибоцького району. Коли поліцейські розшукали заявницю, виявилося, що на спецлінію „102“ телефонувала 11-річна дівчинка. Юна порушниця зізналася, що таким чином вони з подругою вирішили пожартувати”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що працівниками Сторожинецького відділу поліції склали на маму заявниці адміністративний протокол за частиною 3 статті 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Зазначається, що для недопущення подібних “жартів” у майбутньому, поліцейські провели з дітьми профілактичну бесіду.
Нагадаємо, на Донеччині поліцейські виявили двох дітей залишених батьками.