В Чернигове арестовали мужчину за попытку изнасиловать малолетнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Чернигове задержали 40-летнего мужчину, который силой пытался вступить в половые отношения с малолетним ребенком. 30 ноября суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщили в отделе комуинкации ГУНП в Черниговской области.
Так, 27 ноября около 21 часов в полицию поступило сообщение от 37-летней черниговчанки о том, что ее сожитель в состоянии алкогольного опьянения якобы насилует ее дочь. Перед этим мужчина избил и выгнал из квартиры заявительницу.
На место происшествия немедленно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Черниговского отдела полиции.
Полицейские успели спасти ребенка от изнасилования.
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"Следователь полиции сообщил мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет", - отметили в полиции.
30 ноября суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Донецкой области арестовали 32-летнего военнослужащего, подозреваемого в покушении на изнасилование несовершеннолетней.