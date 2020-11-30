У Чернігові заарештували чоловіка через намагання зґвалтувати малолітню дівчинку

Так, 27 листопада близько 21-ї години до поліції надійшло повідомлення від 37-річної чернігівки про те, що її співмешканець в стані алкогольного сп’яніння нібито ґвалтує її дочку. Перед цим чоловік побив та вигнав з квартири заявницю.

На місце події негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Чернігівського відділу поліції.

Поліцейські встигли врятувати дитину від зґвалтування.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Слідчий поліції повідомив чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років", - зазначили в поліції.

30 листопада суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Донеччині арештували 32-річного військовослужбовця, який підозрюється у замаху на зґвалтування неповнолітньої.