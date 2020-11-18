На Донеччині арештували військового за спробу зґвалтування неповнолітньої

"Суд задовольнив клопотання Красноармійської місцевої прокуратури та обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 32-річному військовослужбовцю, який підозрюється у незакінченому замаху на зґвалтування неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 КК України)", - сказано у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 листопада 2020 року о 08:00, неповнолітня мешканка міста Селидове провела на роботу матір та попрямувала додому. Дорогою вона помітила, що за нею йде чоловік у камуфляжному одязі. Дівчина зайшла у під’їзд, однак відкрити двері квартири не встигла, оскільки незнайомий чоловік її наздогнав та вштовхнув у помешкання, де намагався зґвалтувати.

На допомогу 17-літній дівчинці прибігла бабуся, якій потерпіла встигла зателефонувати, тому завершити злочин нападнику, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, не вдалося.

Наразі підозрюваного відправлено до слідчого ізолятору. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років.

Нагадаємо, на Донеччині військовому повідомили про підозру у замаху на зґвалтування неповнолітньої.