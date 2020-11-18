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В Донецкой области арестовали военного за попытку изнасилования несовершеннолетней

В Донецкой области арестовали военного за попытку изнасилования несовершеннолетней

Киев  •  УНН

 • 12176 просмотра

КИЕВ. 18 ноября УНН. В Донецкой области арестовали 32-летнего военнослужащего, подозреваемого в покушении на изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

"Суд удовлетворил ходатайство Красноармейской местной прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 32-летнему военнослужащему, который подозревается в неоконченном покушении на изнасилование несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что 15 ноября 2020 года в 08:00, несовершеннолетняя жительница города Селидово провела на работу мать и направилась домой. По дороге она заметила, что за ней идет мужчина в камуфляжной одежде. Девушка зашла в подъезд, однако открыть дверь квартиры не успела, так как незнакомый мужчина ее догнал и втолкнул в помещение, где пытался изнасиловать.

На помощь 17-летний девушке прибежала бабушка, которой потерпевшая успела позвонить, потому завершить преступление нападавшему, который находился в состоянии алкогольного опьянения, не удалось.

Подозреваемый отправлен в следственный изолятор. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет.

Напомним, в Донецкой области военному сообщили о подозрении в покушении на изнасилование несовершеннолетней.

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