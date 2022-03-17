В Чернигове за сутки в морги доставили более 50 тел

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“Сегодня поговорим о городе Чернигов. Враг продолжает системные арт и авиаобстрелы нашего областного центра. Уничтожает гражданскую инфраструктуру. Мы несем большие потери, только за вчерашние сутки в морги города поступило 53 тела наших граждан, которые погибли, которые были убиты российским агрессором”, - рассказал Чаус.

Детали

В Черниговской ОГА сообщили, что было несколько воздушных тревог за ночь. Также враг с вечера и всю ночь методично обстреливал Чернигов из артиллерии.

Дополнение

16 марта российские войска нанесли коварные удары из тяжелой артиллерии по одному из жилых микрорайонов Чернигова.

Снаряды попали в многоэтажку и упали на территории вблизи магазина. Там как раз стояло много людей - они выстроились в очередь за хлебом. В результате обстрела погибло 13 человек.