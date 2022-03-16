Обстріл черги за хлібом у Чернігові: кількість жертв зросла до 13 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У результаті обстрілу російськими окупантами черги за хлібом у Чернігові кількість загиблих зросла до 13 людей. Про це повідомив начальник поліції Чернігівської області Володимир Нідзельський, передає УНН.
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"Внаслідок ворожої атаки загинуло 13 осіб та постраждали десятки мирних громадян! На місці воєнного злочину працювали наші чернігівські слідчі поліції. Вони ретельно фіксували обставини і наслідки ворожого обстрілу", - написав Нідзельський.
За його словами, поліцейські також займалися евакуацією постраждалих громадян до медичних закладів.
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Сьогодні російські війська завдали підступних ударів з важкої артилерії по одному з житлових мікрорайонів Чернігова.
Снаряди влучили у багатоповерхівку та впали на території поблизу магазину. Там якраз стояло багато людей - вони вишикувалися в чергу за хлібом. Раніше повідомлялось, що у результаті обстрілу загинуло 10 людей.