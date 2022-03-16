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Обстріл черги за хлібом у Чернігові: кількість жертв зросла до 13 людей

Обстріл черги за хлібом у Чернігові: кількість жертв зросла до 13 людей

Київ • УНН

 • 163046 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. У результаті обстрілу російськими окупантами черги за хлібом у Чернігові кількість загиблих зросла до 13 людей. Про це повідомив начальник поліції Чернігівської області Володимир Нідзельський, передає УНН.

Цитата

"Внаслідок ворожої атаки загинуло 13 осіб та постраждали десятки мирних громадян! На місці воєнного злочину працювали наші чернігівські слідчі поліції. Вони ретельно фіксували обставини і наслідки ворожого обстрілу", - написав Нідзельський.

За його словами, поліцейські також займалися евакуацією постраждалих громадян до медичних закладів.

Раніше

Сьогодні російські війська завдали підступних ударів з важкої артилерії по одному з житлових мікрорайонів Чернігова.

Снаряди влучили у багатоповерхівку та впали на території поблизу магазину. Там якраз стояло багато людей - вони вишикувалися в чергу за хлібом. Раніше повідомлялось, що у результаті обстрілу загинуло 10 людей.

Українські Національні Новини

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