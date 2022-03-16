У Чернігові окупанти обстріляли людей в черзі за хлібом - загинуло 10 осіб. Розпочато розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Військовослужбовці збройних сил РФ з вогнепальної зброї обстріляли людей, які стояли у черзі за хлібом біля продуктового магазину. За попередніми даними, загинуло 10 мирних мешканців. Як повідомили в Офісі генпрокурора, розпочато досудове розслідування, передає УНН.
Цитата
"... здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, 16 березня о 10 годині ранку військовослужбовці збройних сил РФ з вогнепальної зброї обстріляли людей, які стояли у черзі за хлібом біля продуктового магазину. Сталося це в одному із спальних мікрорайонів міста Чернігова.
За попередніми даними, загинуло 10 мирних мешканців. Точні дані щодо постраждалих встановлюються.
Такі дії становлять пряму загрозу життю та здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме ст. ст. 51, 52 Додаткового протоколу до Женевської, конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу УСБУ у Чернігівській області.