В Чернигове оккупанты обстреляли людей в очереди за хлебом - погибло 10 человек. Начато расследование

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"... осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 16 марта в 10 часов утра военнослужащие вооруженных сил РФ из огнестрельного оружия обстреляли людей, которые стояли в очереди за хлебом возле продуктового магазина. Произошло это в одном из спальных микрорайонов города Чернигова.

По предварительным данным, погибло 10 мирных жителей. Точные данные по пострадавшим устанавливаются.

Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно ст. ст. 51, 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, которые прямо запрещают нападения на гражданское население и гражданские объекты.

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следственному отделу УСБУ в Черниговской области.