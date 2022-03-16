В Чернигове оккупанты обстреляли людей в очереди за хлебом - погибло 10 человек. Начато расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Военнослужащие Вооруженных сил рф из огнестрельного оружия обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом возле продуктового магазина. По предварительным данным, погибли 10 мирных жителей. Как сообщили в Офисе генпрокурора, начато досудебное расследование, передает УНН.
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"... осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, 16 марта в 10 часов утра военнослужащие вооруженных сил РФ из огнестрельного оружия обстреляли людей, которые стояли в очереди за хлебом возле продуктового магазина. Произошло это в одном из спальных микрорайонов города Чернигова.
По предварительным данным, погибло 10 мирных жителей. Точные данные по пострадавшим устанавливаются.
Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно ст. ст. 51, 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, которые прямо запрещают нападения на гражданское население и гражданские объекты.
Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следственному отделу УСБУ в Черниговской области.