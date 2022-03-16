Обстрел очереди за хлебом в Чернигове: количество жертв возросло до 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В результате обстрела российскими оккупантами очереди за хлебом в Чернигове число погибших возросло до 13 человек. Об этом сообщил начальник полиции Черниговской области Владимир Нидзельский, передает УНН.
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"В результате вражеской атаки погибли 13 человек и пострадали десятки мирных граждан! На месте военного преступления работали наши черниговские следователи полиции. Они тщательно фиксировали обстоятельства и последствия вражеского обстрела", - написал Нидзельский.
По его словам, полицейские также занимались эвакуацией пострадавших граждан в медицинские учреждения.
Ранее
Сегодня российские войска нанесли коварные удары из тяжелой артиллерии по одному из жилых микрорайонов Чернигова.
Снаряды попали в многоэтажку и упали на территории вблизи магазина. Там как раз стояло много людей - они выстроились в очередь за хлебом. Ранее сообщалось, что в результате обстрела погибло 10 человек.