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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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У Чернігові за добу до моргів доправили понад 50 тіл

У Чернігові за добу до моргів доправили понад 50 тіл

Київ • УНН

 • 94057 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. За вчорашню добу до моргів Чернігова доправили 53 тіла українців. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Сьогодні поговоримо про місто Чернігів. Ворог продовжує системні арт та авіаобстріли нашого обласного центру. Нищить цивільну інфраструктуру. Ми несемо великі втрати, тільки за вчорашню добу до моргів міста надійшло 53 тіла наших громадян, які загинули, які були вбиті російським агресором”, - розповів Чаус.

Деталі

У Чернігівській ОДА повідомили, що було кілька повітряних тривог за ніч. Також ворог з вечора і всю ніч методично обстрілював Чернігів з артилерії.

Доповнення

16 березня російські війська завдали підступних ударів з важкої артилерії по одному з житлових мікрорайонів Чернігова.

Снаряди влучили у багатоповерхівку та впали на території поблизу магазину. Там якраз стояло багато людей - вони вишикувалися в чергу по хліб. Внаслідок обстрілу загинуло 13 людей.

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