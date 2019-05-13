В Чернигове в результате ДТП пострадали двое полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Чернигове в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое полицейских. Об этом журналисту УНН сообщил спикер патрульной полиции Черниговской области Виталий Копистко.
"Около полуночи экипаж патрульной полиции получил вызов об административном правонарушении и двигался на место происшествия. На перекрестке улиц Любечского и Черновола с улицы со второстепенным движением выехал автомобиль Renault. Водитель этого авто не предоставил преимущество патрульному экипажу, которое двигалось по главной улице", - сообщил Копистко.
Он добавил, что водитель Renault также не выполнил требования дорожного знака "Стоп", в результате чего произошло столкновение и пострадали двое патрульных полицейских.
По словам Копистко, карета скорой помощи доставила полицейских в городскую больницу - у них обоих диагностировали черепно-мозговые травмы, а также ушибы различной степени.
Водителя автомобиля Renault доставили в медицинское учреждение, где он сдал анализ на содержание алкоголя и наркотических веществ. Результаты анализов, по данным полиции, пока неизвестны.
По факту происшествия открыто уголовное производство по статье 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Напомним, ГБР расследует ДТП с участием патрульного авто, где пострадали двое полицейских.