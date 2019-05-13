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У Чернігові внаслідок ДТП постраждали двоє поліцейських

У Чернігові внаслідок ДТП постраждали двоє поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. У Чернігові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє поліцейських. Про це журналісту УНН повідомив речник патрульної поліції Чернігівської області Віталій Копистко.

"Близько опівночі екіпаж патрульної поліції отримав виклик про адміністративне правопорушення і рухався на місце події. На перехресті вулиць Любецької та Чорновола з вулиці з другорядним рухом виїхав автомобіль Renault. Водій цього авто не надав перевагу патрульному екіпажу, яке рухалося головною вулицею", - повідомив Копистко.

Він додав, що водій Renault також не виконав вимоги дорожнього знаку "Стоп", в результаті чого сталося зіткнення, і постраждали двоє патрульних поліцейських.

За словами Копистко, карета швидкої допомоги доставила поліцейських до міської лікарні – у них обох діагностували черепно-мозкові травми, а також забої різного ступеня.

Водія автомобіля Renault доставили до медичного закладу, де він здав аналіз на вміст алкоголю та наркотичних речовин. Результати аналізів, за даними поліції, поки невідомі.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, ДБР розслідує ДТП за участі патрульного авто, де постраждали двоє поліцейських.

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