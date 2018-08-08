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В Чернигове произошел пожар в автобусе с пассажирами

В Чернигове произошел пожар в автобусе с пассажирами

Киев  •  УНН

 • 15749 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В маршрутном такси, в салоне которого находились пассажиры, в Чернигове произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Черниговской области, передает УНН.

"8 августа в 11:26 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре маршрутного такси I-VAN в городе Чернигов по улице 1-го Мая, которое ехало по маршруту №12", - говорится в сообщении.

На момент прибытия спасателей на место происшествия огонь уже почти полностью охватил автобус. Пожар удалось локализовать в 11:31, а окончательно ликвидировать - в 11:46. Пожар уничтожил внутреннюю облицовку и электросеть автобуса.

Сейчас причина возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет. Кроме того, выяснилось, во время возникновения пожара в маршрутке ехали около 20 пассажиров.

"По словам водителя, во время движения в моторном отсеке что-то стрельнуло, и пошел густой дым. Водитель остановил автобус, открыл дверь и после освобождения салона от пассажиров с помощью 3-х огнетушителей приступил к тушению пожара", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, на автодороге Киев - Одесса произошло возгорание экскурсионного автобуса, который перевозил детей.

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