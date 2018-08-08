У Чернігові сталася пожежа в автобусі з пасажирами
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У маршрутному таксі, в салоні якого перебували пасажири, у Чернігові сталася пожежа. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Чернігівській області, передає УНН.
"8 серпня об 11:26 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу маршрутного таксі I-VAN у місті Чернігів по вулиці 1-го Травня, що їхало за маршрутом №12", - йдеться в повідомленні.
На момент прибуття рятувальників на місце події вогонь вже майже повністю охопив автобус. Пожежу вдалося локалізувати об 11:31, а остаточно ліквідувати - о 11:46. Пожежа знищила внутрішнє облицювання та електромережу автобусу.
Нині причина займання та завдані збитки встановлюються. Жертв та постраждалих немає. Крім того, з’ясувалося, під час виникнення пожежі в маршрутці їхали близько 20 пасажирів.
"Зі слів водія, під час руху в моторному відсіку щось стрельнуло, та пішов густий дим. Водій зупинив автобус, відчинив двері та після звільнення салону від пасажирів за допомогою 3-х вогнегасників приступив до гасіння пожежі", - розповіли у ДСНС.
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