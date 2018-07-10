На трасі Київ – Одеса загорівся екскурсійний автобус, який перевозив дітей
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 10 липня. УНН. На автодорозі Київ – Одеса сталося загоряння екскурсійного автобуса, який перевозив дітей. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеської області, передає УНН.
"Вчора, близько 21-години, патрульні отримали інформацію про загоряння екскурсійного автобуса на автодорозі М-05 "Київ-Одеса", - йдеться в повідомленні.
За вказаною адресою правоохоронці виявили автобус NEOPLAN, який перевозив 57-дітей у супроводі батьків. Водій пасажирського транспорту здійснив аварійну зупинку на узбіччі через загоряння моторного відсіку. На місці вже працювали рятувальники, які евакуювали усіх пасажирів на безпечну відстань та локалізували пожежу.
Правоохоронці проінформували перевізника, який надавав послуги з перевезення, та викликали додатковий транспорт. Увесь час до прибуття іншого автобусу вони забезпечували пасажирів питною водою, продуктами харчування та надавали іншу допомогу за потребою. Наразі експертна група з'ясовує усі обставини події.
За результатами перевірки буде проведена відповідна превентивна робота з пасажироперевізником.
Нагадаємо, у польському Тенчині автобус, який перевозив учнів початкової школи, зіткнувся з вантажівкою та легковиком. Внаслідок аварії постраждали 40 осіб.