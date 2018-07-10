На трассе Киев – Одесса загорелся экскурсионный автобус, перевозивший детей

"Вчера, около 21 часов, патрульные получили информацию о возгорании экскурсионного автобуса на автодороге М-05 "Киев-Одесса", - говорится в сообщении.

По указанному адресу правоохранители обнаружили автобус NEOPLAN, который перевозил 57-детей в сопровождении родителей. Водитель пассажирского транспорта совершил аварийную остановку на обочине из-за возгорания моторного отсека. На месте уже работали спасатели, которые эвакуировали всех пассажиров на безопасное расстояние и локализовали пожар.

Правоохранители проинформировали перевозчика, который предоставлял услуги по перевозке, и вызвали дополнительный транспорт. Все время до прибытия другого автобуса они обеспечивали пассажиров питьевой водой, продуктами питания и предоставляли другую помощь по необходимости. Сейчас экспертная группа выясняет все обстоятельства происшествия.

По результатам проверки будет проведена соответствующая превентивная работа с пассажироперевозчиком.

Напомним, в польском городе Тенчин автобус, перевозивший учеников начальной школы, столкнулся с грузовиком и легковушкой. В результате аварии пострадали 40 человек.