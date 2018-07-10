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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 53071 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 106111 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 127548 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 134884 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 170671 просмотра

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На трассе Киев – Одесса загорелся экскурсионный автобус, перевозивший детей

На трассе Киев – Одесса загорелся экскурсионный автобус, перевозивший детей

Киев  •  УНН

 • 10762 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 10 июля. УНН. На автодороге Киев – Одесса произошло возгорание экскурсионного автобуса, который перевозил детей. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, передает УНН.

"Вчера, около 21 часов, патрульные получили информацию о возгорании экскурсионного автобуса на автодороге М-05 "Киев-Одесса", - говорится в сообщении.

По указанному адресу правоохранители обнаружили автобус NEOPLAN, который перевозил 57-детей в сопровождении родителей. Водитель пассажирского транспорта совершил аварийную остановку на обочине из-за возгорания моторного отсека. На месте уже работали спасатели, которые эвакуировали всех пассажиров на безопасное расстояние и локализовали пожар.

Правоохранители проинформировали перевозчика, который предоставлял услуги по перевозке, и вызвали дополнительный транспорт. Все время до прибытия другого автобуса они обеспечивали пассажиров питьевой водой, продуктами питания и предоставляли другую помощь по необходимости. Сейчас экспертная группа выясняет все обстоятельства происшествия.

По результатам проверки будет проведена соответствующая превентивная работа с пассажироперевозчиком.

Напомним, в польском городе Тенчин автобус, перевозивший учеников начальной школы, столкнулся с грузовиком и легковушкой. В результате аварии пострадали 40 человек.

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