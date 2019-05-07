В Чернигове мошенник выманивал мобильные телефоны у несовершеннолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В городе Чернигове мошенник, скрываясь от суда на время судебного расследования, выманивал у несовершеннолетних мобильные телефоны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черниговской прокуратуры.
"Во время судебного рассмотрения обвинительного акта установлено, что обвиняемый 20.06.2018, около 18 ч. 00 мин, находясь во дворе возле дома № 61 по ул. Пятницкой в г. Чернигове, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, имея преступный умысел на завладение чужим имуществом путем обмана ранее знакомого несовершеннолетнего, под предлогом необходимости зайти в социальной сети "ВКонтакте" через сеть интернет, завладел мобильным телефоном марки, стоимостью 2000 грн", - говорится в сообщении.
Такие же действия он совершил по отношению еще к двум несовершеннолетним, понесшие материальный ущерб в размере 3500 грн и 3139 грн соответственно.
Кроме того, обвиняемый еще и имел за плечами приговор Деснянского районного суда г. Чернигов, который уклонялся от отбывания наказания в виде 70 часов общественных работ.
За время судебного разбирательства обвиняемый скрывался от суда и искренне раскаивался.
Мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы.
Напомним, в Киеве будут судить иностранных мошенников, которые грабили и обманывали пенсионеров.