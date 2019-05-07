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У Чернігові шахрай виманював мобільні телефони у неповнолітніх

У Чернігові шахрай виманював мобільні телефони у неповнолітніх

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. У місті Чернігові шахрай, переховуючись від суду на час судового розслідування, виманював у неповнолітніх мобільні телефони. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Чернігівської прокуратури.

“Під час судового розгляду обвинувального акту встановлено, що обвинувачений 20.06.2018, близько „18“ год. „00“ хв, знаходячись у дворі біля будинку № 61 по вул. П’ятницькій в м. Чернігові, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману раніше знайомого неповнолітнього, під приводом необхідності зайти до соціальної мережі „ВКонтакте“ через мережу інтернет, заволодів мобільним телефоном марки, вартістю 2000 грн”, — йдеться у повідомленні.

Такі ж дії він вчинив по відношенню ще до двох неповнолітніх, які зазнали матеріальної шкоди у розмірі 3500 грн та 3139 грн відповідно.

Крім того, обвинувачений ще й мав за плечима вирок Деснянського районного суду м. Чернігова, ухилявся від відбування покарання у виді 70 годин громадських робіт.

За час судового розгляду обвинувачений переховувався від суду й щиро каявся.

Чоловіка засуджено до 1 року 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві судитимуть іноземних шахраїв, котрі грабували та ошукували пенсіонерів.

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