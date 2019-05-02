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Судитимуть іноземних шахраїв, які грабували пенсіонерів

Судитимуть іноземних шахраїв, які грабували пенсіонерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. У Києві судитимуть іноземних шахраїв, котрі грабували та ошукували пенсіонерів. Про це повідомляє прес-служба поліції столиці, передає УНН.

Як зазначили у прес-центрі, слідчі завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт відносно чотирьох осіб, які виманювали у пенсіонерів гроші, представляючись працівниками соціальних служб.

Зловмисників - двох жінок та двох чоловіків, затримали у листопаді минулого року, усі вони є громадянами сусідньої держави.

Спочатку шахраї телефонували людям похилого віку, представлялися працівниками соціальних служб та розповідали про неіснуючу "грошову реформу" - нібито терміново необхідно замінити старі купюри на нові. Дізнавалися, скільки заощаджень мають пенсіонери та в яких купюрах. Далі повідомляли, що за кілька годин до них завітають соцпрацівники, щоби здійснити заміну. По факту зловмисниці обмінювали справжні гроші на сувенірні. Чоловіки ж в цей час чатували на вулиці.

Деякі жертви під час візиту зрозуміли, що їх намагаються ошукати і відмовлялися передавати кошти шахрайкам. Тоді одна із них била пенсіонерів, а інша забирала у них гроші.

Слідчі поліції повідомили чотирьом фігурантам про підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 і ч. 4 ст. 186 (Грабіж) та ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним на час розслідування суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю застави.

Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт передано до суду. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, жінку на 50 тис. грн через соцмережу ошукав "американський військовослужбовець".

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