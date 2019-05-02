Будут судить иностранных мошенников, которые грабили пенсионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Киеве будут судить иностранных мошенников, которые грабили и обманывали пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы, передает УНН.
Как отметили в пресс-центре, следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении четырех лиц, которые выманивали у пенсионеров деньги, представляясь работниками социальных служб.
Злоумышленников - двух женщин и двух мужчин задержали в ноябре прошлого года, все они являются гражданами соседнего государства.
Сначала мошенники звонили пожилым людям, представлялись работниками социальных служб и рассказывали о несуществующей "денежной реформе" - якобы срочно необходимо заменить старые купюры на новые. Узнавали, сколько сбережений имеют пенсионеры и в каких купюрах. Далее сообщалось, что через несколько часов к них придут соцработники, чтобы осуществить замену. По факту злоумышленницы обменивали настоящие деньги на сувенирные. Мужчины же в это время дежурили на улице.
Некоторые жертвы во время визита поняли, что их пытаются обмануть и отказывались передавать средства мошенницам. Тогда одна из них била пенсионеров, а другая забирала у них деньги.
Следователи полиции сообщили четырем фигурантам о подозрениях в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 186 (Грабеж) и ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым на время расследования суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога.
Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт передано в суд. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, женщину на 50 тыс. грн через соцсеть обманул "американский военнослужащий".