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Будут судить иностранных мошенников, которые грабили пенсионеров

Будут судить иностранных мошенников, которые грабили пенсионеров

Киев  •  УНН

 • 10838 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Киеве будут судить иностранных мошенников, которые грабили и обманывали пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы, передает УНН.

Как отметили в пресс-центре, следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении четырех лиц, которые выманивали у пенсионеров деньги, представляясь работниками социальных служб.

Злоумышленников - двух женщин и двух мужчин задержали в ноябре прошлого года, все они являются гражданами соседнего государства.

Сначала мошенники звонили пожилым людям, представлялись работниками социальных служб и рассказывали о несуществующей "денежной реформе" - якобы срочно необходимо заменить старые купюры на новые. Узнавали, сколько сбережений имеют пенсионеры и в каких купюрах. Далее сообщалось, что через несколько часов к них придут соцработники, чтобы осуществить замену. По факту злоумышленницы обменивали настоящие деньги на сувенирные. Мужчины же в это время дежурили на улице.

Некоторые жертвы во время визита поняли, что их пытаются обмануть и отказывались передавать средства мошенницам. Тогда одна из них била пенсионеров, а другая забирала у них деньги.

Следователи полиции сообщили четырем фигурантам о подозрениях в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 186 (Грабеж) и ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым на время расследования суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога.

Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт передано в суд. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, женщину на 50 тыс. грн через соцсеть обманул "американский военнослужащий".

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