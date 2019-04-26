Жінку на 50 тис. грн через соцмережу ошукав "американський військовослужбовець"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Жительку Кременеччини, що на Тернопільщині, ошукав через соцмережу чоловік, який представився американським військовослужбовцем, вмовивши жінку оплатити доставку бандеролі вартістю на 50 тис. грн з, нібито, великою сумою грошей. Про це повідомили УНН у відділ комунікації Нацполіції Тернопільської області.
За словами правоохоронців, потерпіла спілкувалася з шахраєм впродовж чотирьох місяців.
"У січні до неї в друзі у соцмережі додався американський військовослужбовець. Між ними зав'язалося спілкування та віртуальна дружба. За деякий час чоловік сказав, що скоро виходить на пенсію і його чекають дуже великі гроші. Проте вони оподатковуються державою. Аби не втратити копійку, іноземець попросив подругу допомогти: він вишле їй бандероль з грошима, вона оплачує її, а кошти ділять на обох", - йдеться у повідомленні відомства.
За деякий час жінці дійсно зателефонувала невідома особа, яка спілкувалася українською мовою. Незнайомка повідомила, що є представником Бориспільського аеропорту, а на ім'я жительки Кременеччини прийшла велика бандероль. Її оформлення вартує в межах 50 тисяч гривень.
Отримувачка таких грошей не мала, а тому написала американському товаришу. Останній її переконав, що, заплативши 50 тисяч гривень, вона отримає 700 тисяч доларів. Жінка повірила, взяла кредит і перевела на вказаний рахунок необхідну суму. Проте передачі не отримала, а сторінки американського військового пенсіонера у соцмережах не знайшла.
Зрозумівши, що потрапила у руки шахраїв, з заявою звернулася до правоохоронців.
Наразі триває слідство, подія внесена в ЄРДР за статтею 190 частина 1 ККУ.
Як повідомляв УНН, у столиці шахрай заробив на продажі двох квартир майже мільйон гривень.