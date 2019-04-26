Жінку на 50 тис. грн через соцмережу ошукав "американський військовослужбовець"

За словами правоохоронців, потерпіла спілкувалася з шахраєм впродовж чотирьох місяців.



"У січні до неї в друзі у соцмережі додався американський військовослужбовець. Між ними зав'язалося спілкування та віртуальна дружба. За деякий час чоловік сказав, що скоро виходить на пенсію і його чекають дуже великі гроші. Проте вони оподатковуються державою. Аби не втратити копійку, іноземець попросив подругу допомогти: він вишле їй бандероль з грошима, вона оплачує її, а кошти ділять на обох", - йдеться у повідомленні відомства.



За деякий час жінці дійсно зателефонувала невідома особа, яка спілкувалася українською мовою. Незнайомка повідомила, що є представником Бориспільського аеропорту, а на ім'я жительки Кременеччини прийшла велика бандероль. Її оформлення вартує в межах 50 тисяч гривень.



Отримувачка таких грошей не мала, а тому написала американському товаришу. Останній її переконав, що, заплативши 50 тисяч гривень, вона отримає 700 тисяч доларів. Жінка повірила, взяла кредит і перевела на вказаний рахунок необхідну суму. Проте передачі не отримала, а сторінки американського військового пенсіонера у соцмережах не знайшла.



Зрозумівши, що потрапила у руки шахраїв, з заявою звернулася до правоохоронців.



Наразі триває слідство, подія внесена в ЄРДР за статтею 190 частина 1 ККУ.



Як повідомляв УНН, у столиці шахрай заробив на продажі двох квартир майже мільйон гривень.