В Чернигове полиция приостановила деятельность незаконного игорного заведения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Чернигове полиция разоблачила незаконную игорное заведение, провела обыски, во время которых изъяла деньги и оборудование. Открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.
"Следователи и оперативники Черниговского отдела полиции при силовой поддержки КОРД прекратили деятельность нелегального игорного заведения, вопреки требованиям закона работавшего в спальном районе Чернигова", - говорится в сообщении.
Установлено, что владельцы незаконного бизнеса маскировали заведение под помещение, в котором никто не проживает и не проводит хозяйственную деятельность. На фасаде помещения не было ни вывески, ни графика работы, а окна плотно завешаны черным полотном. Клиенты попадали внутрь по записи, а полиция попала сорвав замки.
"Внутри в это время находились четыре человека. Роль каждого из них будет установлена в ходе следствия. По результатам обыска полицейские изъяли в игорном заведении 34 системные блоки, 36 мониторов, мобильный телефон и более двухсот игровых фишек. Кроме этого, вещественным доказательством по делу стала возможная выручка от незаконной деятельности (около 13 000 гривен и 200 долларов США). Продолжается досудебное расследование в рамках производства, открытого по статье 203-2 УК (предоставления незаконных услуг в сфере игорного бизнеса)", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".