У Чернігові поліція призупинила діяльність незаконного грального закладу

“Слідчі та оперативники Чернігівського відділу поліції за силової підтримки КОРД припинили діяльність нелегального грального закладу, який всупереч вимогам закону працював у спальному районі Чернігова”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що власники незаконного бізнесу маскували заклад під приміщення, у якому ніхто не проживає та не проводить господарську діяльність. На фасаді приміщення не було ані вивіски, ані графіку роботи, а вікна щільно завішані чорним полотном. Клієнти потрапляли всередину за записом, а поліція потрапила зірвавши замки.

“Всередині в цей час перебували четверо осіб. Роль кожного з них буде встановлена в ході слідства. За результатами обшуку поліцейські вилучили в гральному закладі 34 системні блоки, 36 моніторів, мобільний телефон та понад дві сотні гральних фішок. Окрім цього, речовим доказом у справі став ймовірний виторг від незаконної діяльності (близько 13000 гривень та 200 доларів США). Триває досудове розслідування в рамках провадження, відкритого за статтею 203-2 ККУ (надання незаконних послуг у сфері грального бізнесу)”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.



