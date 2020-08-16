У Чернігові поліція призупинила діяльність незаконного грального закладу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Чернігові поліція викрила незаконний гральний заклад, провела обшуки, під час яких вилучила гроші та обладнання. Відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Чернігівської області.
“Слідчі та оперативники Чернігівського відділу поліції за силової підтримки КОРД припинили діяльність нелегального грального закладу, який всупереч вимогам закону працював у спальному районі Чернігова”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що власники незаконного бізнесу маскували заклад під приміщення, у якому ніхто не проживає та не проводить господарську діяльність. На фасаді приміщення не було ані вивіски, ані графіку роботи, а вікна щільно завішані чорним полотном. Клієнти потрапляли всередину за записом, а поліція потрапила зірвавши замки.
“Всередині в цей час перебували четверо осіб. Роль кожного з них буде встановлена в ході слідства. За результатами обшуку поліцейські вилучили в гральному закладі 34 системні блоки, 36 моніторів, мобільний телефон та понад дві сотні гральних фішок. Окрім цього, речовим доказом у справі став ймовірний виторг від незаконної діяльності (близько 13000 гривень та 200 доларів США). Триває досудове розслідування в рамках провадження, відкритого за статтею 203-2 ККУ (надання незаконних послуг у сфері грального бізнесу)”, — йдеться у повідомленні.
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