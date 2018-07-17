В Чернигове ученые нашли семиярусное кладбище
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Чернигове во время археологических раскопок на месте бывшего монастырского сада было найдено старинное семиярусное христианское кладбище. Об этом в сети Facebok сообщила кандидат исторических наук, доцент института истории, этнологии и правоведения Национального университета "Черниговский коллегиум" Елена Черненко, передает УНН.
"В этом сезоне в Чернигове осуществляется изучение мыса Елецкой горы, которому грозит уничтожение в результате развития эрозионных процессов. Согласно планам города, в XIX - начале ХХ в. здесь был монастырский сад, окруженный стенами, спускались по склону горы в сторону современной ул. Толстого ", - рассказала ученый.
Она добавила, что во время раскопок было найдено христианское кладбище, и результаты раскопок подтверждают вывод, что сформировалось оно во времена после монгольского нашествия (не ранее XIV в.).
"Оно функционировало непрерывно в течение многих веков (по крайней мере до XIX в.), в результате чего образовалось до 7 ярусов могил, которые перекрывают и прорезают друг друга. Это кладбище не обозначено ни на одном из планов Чернигова и не упоминается в письменных источниках. Наверное, оно не был монастырским (много детских захоронений), однако его возникновение можно связать с расположенным рядом каменным Успенским собором XII в., сохраненным после нашествия монголов", - пояснила Черненко.
По ее словам, между могил на материке удалось обнаружить остатки более древних объектов (ям и сооружений): Х - начале XI в. и XII - начале XIII в.
"С этими объектами связаны, кроме многочисленных обломков керамики, находки импортной посуды, предметов быта (ключи, ножи, пряслица), удила и огниво, копоушка, некоторые другие вещи. Найдено также крестик XVIII века., а в заполнении одного из захоронений - две "дымные" миски этого же времени", - резюмировала ученый.
Как сообщал УНН, археологи готовятся открыть огромный гранитный саркофаг, обнаруженный при раскопках в египетском портовом городе Александрия.