У Чернігові науковці знайшли семиярусне кладовище
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Чернігові під час археологічних розкопок на місці колишнього монастирського саду було знайдено старовинне семиярусне християнське кладовище. Про це в мережі Facebok повідомила кандидатка історичних наук, доцент інституту історії, етнології та правознавства Національного університету “Чернігівський колегіум” Олена Черненко, передає УНН.
“У цьому сезоні в Чернігові здійснюється вивчення мису Єлецької гори, якому загрожує знищення внаслідок розвитку ерозійних процесів. Відповідно до планів міста, у ХІХ — на початку ХХ ст. тут був монастирський сад, оточений мурами, що спускались вздовж схилу гори у бік сучасної вул. Толстого”, — розповіла науковець.
Вона додала, що під час розкопок було знайдене християнське кладовище, і результати розкопок підтверджують висновок, що сформувалось воно в часи після монгольської навали (не раніше ХІV ст.).
“Воно функціонувало безперервно протягом багатьох століть (принаймні до ХІХ ст.), внаслідок чого утворилось до 7 ярусів могил, котрі перекривають та прорізають одна одну. Цей цвинтар не позначений на жодному з планів Чернігова та не згадується у писемних джерелах. Напевно, він не був монастирським (забагато дитячих поховань), однак його виникнення можна пов’язати з розташованим поруч мурованим Успенським собором ХІІ ст., збереженим після нашестя монголів”, — пояснила О.Черненко.
За її словами, поміж могил у материку вдалось виявити залишки більш давніх об’єктів (ям та споруд): Х — початку ХІ ст. та ХІІ — початку ХІІІ ст.
“З цими об’єктами пов’язані, окрім численних уламків кераміки, знахідки імпортного посуду, предметів побуту (ключі, ножі, пряслиця), вудила та кресало, копоушка, деякі інші речі. Знайдено також хрестик ХVІІІ ст., а в заповненні одного із захоронень — дві „димлені“ миски цього ж часу”, — резюмувала науковець.
Як повідомляв УНН, археологи готуються відкрити величезний гранітний саркофаг, виявлений при розкопках в єгипетському портовому місті Александрія.