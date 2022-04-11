В Чернигове до войны работало 200 аптек, а сейчас только 22 - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Чернигове до войны работало 200 аптек, а по состоянию на вчера - 22. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Ляшко отметил, что вчера посетил Чернигов.
"По городу из 200 аптек, работавших до войны, по состоянию на вчера, работало только 22", - сообщил Ляшко.
По словам главы Минздрава, ключевая задача - обеспечить доступ к препаратам медицинского сегмента, возобновить работу аптек для того, чтобы заработала полноценно программа "Доступные лекарства", которая финансируется из государственного бюджета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Около 70% Чернигова разрушено в результате обстрела российскими войсками - мэр