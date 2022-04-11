В Чернигове до войны работало 200 аптек, а сейчас только 22 - Ляшко

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Ляшко отметил, что вчера посетил Чернигов.

"По городу из 200 аптек, работавших до войны, по состоянию на вчера, работало только 22", - сообщил Ляшко.

По словам главы Минздрава, ключевая задача - обеспечить доступ к препаратам медицинского сегмента, возобновить работу аптек для того, чтобы заработала полноценно программа "Доступные лекарства", которая финансируется из государственного бюджета.

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