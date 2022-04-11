У Чернігові до війни працювало 200 аптек, а зараз лише 22 - Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Чернігові до війни працювало 200 аптек, а станом на вчора - 22. Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає УНН.
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Ляшко відзначив, що вчора відвідав Чернігів.
"По місту із 200 аптек, які працювали до війни, станом на вчора, працювало тільки 22", - повідомив Ляшко.
За словами глави МОЗ, ключове завдання - забезпечити доступ до препаратів медичного сегменту, відновити роботу аптек для того, щоб запрацювала повноцінно программа "Доступні ліки", яка фінансується з Державного бюджету.
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