Близько 70% Чернігова зруйновано внаслідок обстрілу російськими військами – мер

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“Чернігів знищений на 70%. Люди вже перестали цікавитися, скільки мін прилетіло... У нас місто нагадує Бучу, а в деяких районах воно вже таке, як Маріуполь. Нагальне питання для чернігівців - це завтрашній день. У нас зосередження військ рф на кордоні з Білоруссю нас цікавить, чи будуть до нас прилітати ракети і авіаційні бомби, що для цього робиться в напрямку постачання ППО", - повідомив мер міста.

Водночас, за його словами, минула ніч у місті пройшла спокійно, без обстрілів.

Додамо

1 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що воїни Збройних Сил України відновили контроль над частиною населених пунктів у Чернігівській області.