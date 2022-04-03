Около 70% Чернигова разрушены в результате обстрелов российскими войсками – мэр

Цитата

“Чернигов уничтожен на 70%. Люди уже перестали интересоваться, сколько мин прилетело... У нас город напоминает Бучу, а в некоторых районах он уже такой, как Мариуполь. Неотложный вопрос для черниговцев – это завтрашний день. У нас сосредоточение войск рф на границе с Беларусью нас интересует, будут ли к нам прилетать ракеты и авиационные бомбы, что для этого делается в направлении поставки ПВО”, - сообщил мэр города.

В то же время, по его словам, прошлая ночь в городе прошла спокойно, без обстрелов.

Добавим

1 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что воины Вооруженных Сил Украины восстановили контроль над частью населенных пунктов в Черниговской области.