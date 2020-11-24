В Чернигове директора стадиона бросили в мусорный бак
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Чернигове директора одного из стадионов силой погрузили в мусорные баки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области, передает УНН.
"24 ноября около 10 утра в полицию поступило сообщение о том, что на стадионе в городе Чернигове неизвестные силой повели директора стадиона к мусорным бакам", - говорится в сообщении.
Отметим, что полицейские уже установили причастных к хулиганским действиям. Сейчас продолжаются следственные действия и первоочередные оперативно-розыскные мероприятия.
Также в полиции сообщили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители расследуют все обстоятельства инцидента в рамках производства, открытого по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины ("хулиганские действия, совершенные группой лиц").
"Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Полицейские уже установили причастных к хулиганству. Продолжается досудебное расследование", - отметили правоохранители.
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