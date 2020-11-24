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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 18090 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 32678 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 51969 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 76015 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105983 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110561 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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В Чернигове директора стадиона бросили в мусорный бак

В Чернигове директора стадиона бросили в мусорный бак

Киев  •  УНН

 • 12655 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Чернигове директора одного из стадионов силой погрузили в мусорные баки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области, передает УНН.

"24 ноября около 10 утра в полицию поступило сообщение о том, что на стадионе в городе Чернигове неизвестные силой повели директора стадиона к мусорным бакам", - говорится в сообщении.

Отметим, что полицейские уже установили причастных к хулиганским действиям. Сейчас продолжаются следственные действия и первоочередные оперативно-розыскные мероприятия.

Также в полиции сообщили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители расследуют все обстоятельства инцидента в рамках производства, открытого по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины ("хулиганские действия, совершенные группой лиц").

"Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Полицейские уже установили причастных к хулиганству. Продолжается досудебное расследование", - отметили правоохранители.

Напомним, что в Харькове мужчина с криком "Аллах Акбар" побил окна в здании ОГА.

На днях в поселке Синюшин Брод Николаевской области 32-летний мужчина до смерти избил односельчанина во время "пьяной" ссоры.

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