У Харкові чоловік з криком "Аллах Акбар" побив вікна в будівлі ОДА

Так, відповідаючи на питаня, чи надходило до поліції повідомлення щодо чоловіка, який кричав “Аллах Акбар” та бив вікна будівлі ОДА, у поліції зазначили: “Так, було”.

“Був виклик, приїхали, особа була на місці, її затримано. Проводяться слідчі дії”, — додали у поліції.

Нагадаємо, у Слобідському районі Харкова чоловік погрожував гранатою своїй колишній дружині, внаслідок цього стався вибух боєприпасу: чоловіку ампутувало руку, а правоохоронці відкрили провадження за замах на вбивство.