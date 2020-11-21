У Харкові чоловік з криком "Аллах Акбар" побив вікна в будівлі ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Харкові затримали чоловіка, який під стінами будівлі Харківської ОДА кричав «Аллах Акбар» та бив вікна. Про це у кометарі кореспонденту УНН повідомили у поліції Харківської області.
Так, відповідаючи на питаня, чи надходило до поліції повідомлення щодо чоловіка, який кричав “Аллах Акбар” та бив вікна будівлі ОДА, у поліції зазначили: “Так, було”.
“Був виклик, приїхали, особа була на місці, її затримано. Проводяться слідчі дії”, — додали у поліції.
Нагадаємо, у Слобідському районі Харкова чоловік погрожував гранатою своїй колишній дружині, внаслідок цього стався вибух боєприпасу: чоловіку ампутувало руку, а правоохоронці відкрили провадження за замах на вбивство.