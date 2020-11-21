В Харькове мужчина с криком "Аллах Акбар" побил окна в здании ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Харькове задержали мужчину, который под стенами здания Харьковской ОГА кричал “Аллах Акбар” и бил окна. Об этом в кометари корреспонденту сообщили в полиции Харьковской области.
Так, отвечая на вопросы, поступало ли в полицию сообщения о мужчине, который кричал "Аллах Акбар" и бил окна здания ОГА, в полиции отметили: "Да, было".
"Был вызов, приехали, лицо было на месте, его задержали. Проводятся следственные действия", - добавили в полиции.
Напомним, в Слободском районе Харькова мужчина угрожал гранатой своей бывшей жене, вследствие этого произошел взрыв боеприпаса: мужчине ампутировало руку, а правоохранители открыли производство за покушение на убийство.