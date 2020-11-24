У Чернігові директора стадіону кинули до сміттєвого бака

“24 листопада близько 10-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на стадіоні в місті Чернігові невідомі силоміць повели директора стадіону до сміттєвих баків”, - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що поліцейські вже встановили причетних до хуліганських дій. Наразі тривають слідчі дії та першочергові оперативно-розшукові заходи.

Також у поліції повідомили, що відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці розслідують всі обставини інциденту у рамках провадження, відкритого за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (“хуліганські дії, вчинені групою осіб”).

“Максимальна санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років. Поліцейські вже встановили причетних до хуліганства. Триває досудове розслідування”, - зазначили правоохоронці.

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