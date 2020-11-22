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У Миколаївській області чоловік забив до смерті односельчанина

У Миколаївській області чоловік забив до смерті односельчанина

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У селищі Синюшин Брід на Миколаївщині 32-річний чоловік до смерті побив односельця під час “п’яної” сварки. Його затримали, вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Миколаївської області.

“У Первомайському районі поліцейські затримали чоловіка, який до смерті побив односельця. Повідомлення про виявлення тіла 55-річного мешканця с. Синюшин Брід із зовнішніми ознаками насильницької смерті надійшло до поліції 21 листопада близько 11:00”, — йдеться у повідомленні.

Потерпілого зі скривавленим обличчям виявив сусід. Судово-медичний експерт, оглянувши тіло померлого, виявив тілесні ушкодження в області голови та тулуба.

“Оперуповноважені карного розшуку протягом години встановили особу зловмисника, причетного до скоєння злочину. Ним виявися 32-річний односелець потерпілого. Він нещодавно оселився в цьому селі, та раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Чоловіка доставили до відділу поліції, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що напередодні вечері зловмисник прийшов у гості до місцевого мешканця, де в компанії з іншими знайомими вони вживали алкоголь. Коли всі розійшлись, а зловмисник залишився із господарем наодинці, між чоловіками виникла сварка, під час якої гість до смерті побив господаря будинку та пішов.

“За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 121 ККУ „Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого“. Відповідно до санкції вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років. Найближчим часом за процесуальної підтримки місцевої прокуратури затриманому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а суд обиратиме запобіжний захід”, — додали у поліції.

Нагадаємо, у Донецькій області взято під варту чоловіка, який вбив товариша, а потім викинув його тіло у каналізацію.

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