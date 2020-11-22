В Николаевской области мужчина забил до смерти односельчанина

“В Первомайском районе полицейские задержали мужчину, который до смерти избил односельчанина. Сообщение об обнаружении тела 55-летнего жителя с. Синюшин Брод с внешними признаками насильственной смерти поступило в полицию 21 ноября около 11:00 ”, - говорится в сообщении.

Пострадавшего с окровавленным лицом обнаружил сосед. Судебно-медицинский эксперт, осмотрев тело умершего, обнаружил телесные повреждения в области головы и туловища.

“Оперуполномоченные уголовного розыска в течение часа установили личность злоумышленника, причастного к совершению преступления. Им оказался 32-летний односельчанин потерпевшего. Он недавно поселился в этой деревне, и ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. Мужчину доставили в отдел полиции, где следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины”, — говорится в сообщении.

Установлено, что накануне ужина злоумышленник пришел в гости к местному жителю, где в компании с другими знакомыми они употребляли алкоголь. Когда все разошлись, а злоумышленник остался с хозяином наедине, между мужчинами возникла ссора, во время которой гость до смерти избил хозяина дома и ушел.

“По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 121 УК „Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего“. Согласно санкции указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В ближайшее время по процессуальной поддержки местной прокуратуры задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступления, а суд будет избирать меру пресечения”, — добавили в полиции.

Напомним, в Донецкой области взят под стражу мужчина, который убил товарища, а потом выбросил его тело в канализацию.